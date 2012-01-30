〔台湾债市〕龙年首日随美债多头买气回笼,五年券殖利率下探14个月低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北1月30日电---台湾债市主要殖利率周一显着收低,主要反应在农历年长假期间,美国联邦储备理事会(FED,美联储)再度释出宽松声明,短中长券殖利率均见下行,其中又以五年券101/1多头买气最为强劲,殖利率收在同年期券的逾14个月最低.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)在1月25日会议後表示,至少在2014年底之前不会升息,较先前所说的2013年中进一步延後18个月,以支持迟滞的经济复苏.该宽松声明公布後美国公债殖利率随之翻跌,市场预期此举暗示FED向启动新一轮量化宽松行动更近一步.[FED-CMN]
"市场在反应FOMC的一句话,有关於'2013年中'调到'2014年底',已经告诉你,美国利率应该到2014年底都会维持低利率,"一证券商交易人士称.他预估五年券101/1本周区间在0.92-.96%;10年券100/9则估在1.255-1.285%
台湾债市与股市自1月18日封关进入长假,今日恢复交易.期间,美债10年期殖利率US10YT=RR先上後下累计升4.8基点,由1月18日的约1.85%来到上周五的1.898%,今日在东京电子盘中则是来到1.86%下方.[US/NCN][US/TCN]
台湾股市周一新春开红盘,加权股价指数.TWII收盘大涨2.4%,跟随农历年长假期间美国股债双多的走势.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -4.14 0.9266 *0.9266-0.9570 115.0
10 100/9 A00109=TWO -1.60 1.2640 1.2630-1.2770 27.5
20 101/2 A01102=TWO -2.00 1.7025 *1.7025-1.7230 8.0
* 表创该券交易以来殖利率日低
五年券101/1殖利率今日收在日低0.9266%,亦为同年期券TW5YT=OTC自2010年11月以来最低.
一金控银行交易人士另指出,今日台币扬升逾2角,资金回流迹象,亦助益台债多头士气,冷券见买盘出没.不过,市场人士也点出,欧债问题仍待观察,恐限制台债殖利率交投空间;此外,市场并将关注本周三将标售的二年期券101/3,金额300亿台币,本周六发行.
他表示,发行前交易并不热络的101/3,在标售後也可能半个月後便打入冷宫,但仍可为殖利率曲线前端提供指引.
台币兑美元TWD=TP周一於龙年首个交易日量增走升逾2角,因反应春节假期国际美元弱势及台股大涨.
台湾金融市场本周六将补行交易,因应农历春节调整休假.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2640
5 101/1 A01101=TWO 0.9266
2 100/3 A00103=TWO 0.7000 (完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。