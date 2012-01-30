〔台湾债市〕龙年首日随美债多头买气回笼,五年券殖利率下探14个月低点

路透台北1月30日电---台湾债市主要殖利率周一显着收低,主要反应在农历年长假期间,美国联邦储备理事会(FED,美联储)再度释出宽松声明,短中长券殖利率均见下行,其中又以五年券101/1多头买气最为强劲,殖利率收在同年期券的逾14个月最低.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)在1月25日会议後表示,至少在2014年底之前不会升息,较先前所说的2013年中进一步延後18个月,以支持迟滞的经济复苏.该宽松声明公布後美国公债殖利率随之翻跌,市场预期此举暗示FED向启动新一轮量化宽松行动更近一步.[FED-CMN]

"市场在反应FOMC的一句话,有关於'2013年中'调到'2014年底',已经告诉你,美国利率应该到2014年底都会维持低利率,"一证券商交易人士称.他预估五年券101/1本周区间在0.92-.96%;10年券100/9则估在1.255-1.285%

台湾债市与股市自1月18日封关进入长假,今日恢复交易.期间,美债10年期殖利率US10YT=RR先上後下累计升4.8基点,由1月18日的约1.85%来到上周五的1.898%,今日在东京电子盘中则是来到1.86%下方.[US/NCN][US/TCN]

台湾股市周一新春开红盘,加权股价指数.TWII收盘大涨2.4%,跟随农历年长假期间美国股债双多的走势.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -4.14 0.9266 *0.9266-0.9570 115.0

10 100/9 A00109=TWO -1.60 1.2640 1.2630-1.2770 27.5

20 101/2 A01102=TWO -2.00 1.7025 *1.7025-1.7230 8.0

* 表创该券交易以来殖利率日低

五年券101/1殖利率今日收在日低0.9266%,亦为同年期券TW5YT=OTC自2010年11月以来最低.

一金控银行交易人士另指出,今日台币扬升逾2角,资金回流迹象,亦助益台债多头士气,冷券见买盘出没.不过,市场人士也点出,欧债问题仍待观察,恐限制台债殖利率交投空间;此外,市场并将关注本周三将标售的二年期券101/3,金额300亿台币,本周六发行.

他表示,发行前交易并不热络的101/3,在标售後也可能半个月後便打入冷宫,但仍可为殖利率曲线前端提供指引.

台币兑美元TWD=TP周一於龙年首个交易日量增走升逾2角,因反应春节假期国际美元弱势及台股大涨.

台湾金融市场本周六将补行交易,因应农历春节调整休假.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2640

5 101/1 A01101=TWO 0.9266

2 100/3 A00103=TWO 0.7000 (完)