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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 15:46 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超777亿韩元,结束此前连续12天的买超

路透首尔1月30日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超777亿韩元,结束此前连续12天的买超.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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1月30日 -77.7 -197.7 171.5

1月27日 500.3 -190.4 -250.9

1月26日 464.1 -173.8 -270.1

1月25日 939.5 -539.9 -396.4

1月20日 1,441.8 -198.7 -1,151.5

1月19日 743.2 56.0 -731.8

1月18日 447.1 -96.5 -291.1

1月17日 462.3 66.6 -676.3

1月16日 6.3 58.0 140.6

1月13日 604.5 391.4 -337.5

1月12日 169.9 112.7 -274.1

1月11日 112.4 71.1 -85.8

1月10日 28.9 189.3 -537.0

1月 9日 -77.5 52.2 347.1

1月 6日 -47.2 -69.9 303.9

-------------------------------------------------

本月以来 4,337.9 1,503.5 -4,856.8

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今年以来 4,337.9 1,503.5 -4,856.8

------------------------------------------------- (完)

--编译 高琦;审校 龚芳

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