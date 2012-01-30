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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 16:53 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超15.5亿台币

路透台北1月30日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 9.00 16.50 -7.50

票券业 0.50 8.50 -8.00

证券业 24.50 9.00 +15.50 (完)

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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