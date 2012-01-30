版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 18:25 BJT

〔两岸金融〕台湾金管会同意联邦银行设立香港分行

路透台北1月30日电---台湾金管会周一表示,同意联邦商业银行(2838.TW)向香港主管机关申请设立香港分行.

金管会表示,联邦银行目前在海外的分支机构仍有越南胡志明市代表人办事处及香港代表人办事处.为增强对台商服务因此将在香港设立分行.

台湾本地银行目前在香港共有19家分行及2家代表人办事处;1月中旬时金管会才同意台中商业银行(2812.TW)的香港分行申设案.

联邦银周一收盘上扬0.19台币或2%报9.69台币.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐