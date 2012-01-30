〔两岸金融〕台湾金管会同意联邦银行设立香港分行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北1月30日电---台湾金管会周一表示,同意联邦商业银行(2838.TW)向香港主管机关申请设立香港分行.
金管会表示,联邦银行目前在海外的分支机构仍有越南胡志明市代表人办事处及香港代表人办事处.为增强对台商服务因此将在香港设立分行.
台湾本地银行目前在香港共有19家分行及2家代表人办事处;1月中旬时金管会才同意台中商业银行(2812.TW)的香港分行申设案.
联邦银周一收盘上扬0.19台币或2%报9.69台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。