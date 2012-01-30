〔台湾数据〕经建会称12月领先指标提前至周二午後3时公布

路透台北1月30日电---台湾经建会周一表示,原定周二(31日)下午4时公布的12月领先指标将提前至下午3时公布,以避开同时间主计处将公布的去年第四季经济成长率概估值.

路透调查显示,因外需明显趋弱,台湾去年第四季的经济成长率料放缓至两年多以来的低位,仅有2.8%.[ID:nCT0431822](完)