〔表格〕台湾12月M2年增率连五月走缓至5.01%,因银行放款及投资成长减缓

路透台北1月30日电---台湾央行周一公布,去年12月货币总计数M2年增率为5.01%,已是连续五个月放缓,因银行的放款与投资成长减缓.

累计1-12月的M2平均年增率为5.79%,落於央行设定M2年增率目标区间2.5-6.5%.另外央行在去年底的议息会议上维持今年M2成长率目标同上年不变.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.