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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 17:35 BJT

〔中港股市〕港股中止六个交易日涨势,沪市龙年开局收低

* 恒指下跌1.7%,沪综指下跌1.5%

* 金融地产股拖累沪综指

* 分析师称美国数据及希腊债券互换协议可能引发新买盘

路透香港1月30日电---香港股市周一中止连续六日涨势,受中国银行股及地产开发商跌势打击,因投资人对近期表现突出个股了结获利,在此同时静待希腊新债换旧债是否能达成协议以避免违约.

中国股市在春节休市一周後恢复交易,以下跌作收,压抑港股走低,包括调降存款准备金率、养老保险入市等春节前的预期落空.

此外,包括美国周五公布经济成长数据不振等全球性因素,亦令亚洲各地市场面临下跌压力.

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