〔欧元区利率〕ECB管理委员会委员莫尔许淡化降息的可能性--报载

* 称当前利率的重要性不高

* 买进公债计画不会长久

* 欧洲央行评估各种选项

路透法兰克福1月30日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员莫尔许(Yves Mersch)已经淡化未来降息的可能性,在一篇报纸的专访中称在当前环境下进一步降息的额外用处有限,甚至可能在中长期造成伤害.

莫尔许在接受德国南德日报访问时表示,目前利率所扮演的角色较不那麽重要;莫尔许正在竞逐冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)6月离职後所留下的ECB执委会空缺.

莫尔许表示,"由於欧洲央行已采行许多特殊措施,看来利率所扮演的角色已不再那麽重要."

"中长期实质利率为负值不但会削减财负,更会让货币市场基金的效力遭到质疑,而货币市场基金一直是短期流动资金的来源."他补充道.

报导引述他的谈话提到,"购买政府公债可能是有用的暂时性权宜措施,但不会长久施行."

当被问及欧洲央行是否正在讨论其他替代方案时,莫尔许称,"欧洲央行总是在评估各种选项,不过新的选项需要仔细的评量.最重要的是,这些选项必须符合欧元区的需求.(完)