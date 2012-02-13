〔台湾货币市场〕短率大致平稳,银行买票调控资金落点至月底前(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更新拆款及存单发行细节)
* 短率大致平稳
* 银行调控资金落点至月底之前
记者 高洁如
路透台北2月13日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳.由於央行存单今日到期金额高达5,700多亿台币,为平衡每日的资金落点,今日央行减少冲销例行存单的力道,改以隔夜存单收受为主.银行也表示,本周将微调资金落点至月底之前,以因应届时偏少的存单到期.
多家银行表示,由於今日存单到期额高,但央行收受例行性三种天期的存单金额偏少,因此将资金挪至短票市场,以多购买月底之前到期的短票,来调控旬内资金的落点.
"今天央行收的不多,我们多买了一些短票,主要是月底前到期的."一本地银行人士称.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日在0.397%;区间在0.299-0.720%,上日也在0.299-0.720%.
2-7天拆款利率在0.392-0.730%,同上日.
**短票利率亦稳於区间**
短票方面,交易商指出,由於下半月银行的央行存单到期较少,因此对月内落点的存单买气很好.此外,短期拆款市场利率水位也一直偏低,显见短拆盛行,票券商不缺资金之下,短票利率持稳於近期偏低的水位.
今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,与上日相同.大型银行在市场资金充裕之下进场买超少量短票,票券商的"友情价"在0.85%和0.87%.
今日央行存单到期金额共5,789.5亿台币,央行共发行4,989.5亿,存单发行余额减少800亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,除周一之外,本周余日存单到期金额为:周二154亿,周三3,144亿,周四954.5亿,及周五1,683亿.
拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为173亿台币,累计超额准备为1,565亿台币,加计前期1%的超额准备为2,785亿台币.
**RP利率未变**
公债同业附买回(RP)周一未变,今日有350亿台币的公债交割,盘初虽见寿险自投信赎回基金,但盘中即有申购款及寿险余钱陆续注入,交易商有资金缺口不难弥平.
资金调度人士表示,公债交割为本周最大的紧缩因子,由於寿险与交易商多预先做好资金配置,对市况影响不大,甚至还见投信多钱持续在场上找券,但标的仍以非公债类为主.他们预估,本周利率可望持稳於既有区间,并将持续关注央行的冲销态度.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
另外,周三有远东新(1402.TW)公司债交割,金额为60亿台币.交易商表示,因金额较小,料影响有限.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 乔艳红/丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。