日韩经济指标预测--2月14日-2月21日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月14日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月13日当周---------------------------------
2月14日(二)
0300 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%
0430 日本工业产出修正值(较上月) 12月 -- +4.0%
产能利用率(较上月) -- -2.9%
2100 韩国出口物价 1月 -- +2.5%
进口物价 -- +7.1%
2300 韩国失业率 1月 -- 3.1%
2月15日(三)
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 1月 -- 逆差19.6
出口修正值(较上年同期) -- -6.6%
进口修正值(较上年同期) -- +3.6%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 2,811
外资投资日本股市(亿日圆) -- 643
2月16日(四)
暂无重要数据.
2月17日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月19日(日)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 -- 逆差2,051
出口(较上年同期) -- -8.0%
进口(较上年同期) -- +8.1%
2月20日(一)
暂无重要数据.
2月21日(二)
暂无重要数据.(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。