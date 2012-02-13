澳新经济指标预测--2月14日-2月21日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月14日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月13日当周-----------------------------------
2月13日-16日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.1%
2月14日(二)
2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +0.8% +2.2%
(较上年同期) +5.5% +6.3%
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月 -- 正3
企业状况指数 -- 正1
2月14-15日
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4%
2月15日(三)
无重要经济指标公布.
2月16日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 增加1.0 减少2.93
全职就业人数(万人) -- 增加2.45
就业参与率 65.3% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
2月17日(五)
无重要经济指标公布.
--------------------------------2月20日当周-----------------------------------
2月20日(一)
无重要经济指标公布.
2月21日(二)
无重要经济指标公布.(完)
--编译 李婷仪;审校
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。