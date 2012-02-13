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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 06:30 BJT

****澳新经济指标预测--2月14日-2月21日****

路透2月14日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月13日当周-----------------------------------

2月13日-16日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +3.1%

2月14日(二)

2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +0.8% +2.2%

(较上年同期) +5.5% +6.3%

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月 -- 正3

企业状况指数 -- 正1

2月14-15日

0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4%

2月15日(三)

无重要经济指标公布.

2月16日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 增加1.0 减少2.93

全职就业人数(万人) -- 增加2.45

就业参与率 65.3% 65.2%

失业率 5.3% 5.2%

2月17日(五)

无重要经济指标公布.

--------------------------------2月20日当周-----------------------------------

2月20日(一)

无重要经济指标公布.

2月21日(二)

无重要经济指标公布.(完)

--编译 李婷仪;审校

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