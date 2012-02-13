〔加拿大汇市〕加元/美元受小涨,受希腊国会通过撙节法案的提振

路透多伦多2月13日电---加元兑美元周一小涨,此前希腊国会通过严苛的撙节方案以避免债务违约,但对於欧洲领导人是否会全力支持希腊,或该国能否信守撙节承诺的疑虑,令稍早的热情消退.

加元追随大宗商品和股市等市场的普遍涨势,但由於在希腊无序违约阴影解除前仍有数项议题有待解决,使得涨势看来脆弱.

"眼前还有许多障碍,但情势比上周末段要好."Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton称.

"我认为最大的问号可能是...民间部门对债务协商的参与."

加元兑美元收於0.9993加元或1.0007美元,周五收报1.0028加元或0.9972美元.上周加元兑美元录得今年以来最大的一周跌幅.

Sutton表示加元/美元周二交投区间将可能在0.9944-1.0020加元间.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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