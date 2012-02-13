版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 06:35 BJT

《美国重要政经日程》--2月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布每月小型企业信心指数

1330 - 全美油籽加工商协会公布每月大豆压榨报告.

1330 - 商务部公布1月零售销售.

1330 - 劳工部公布1月进出口物价.

1500 - 财政部长盖特纳出席参议院财务委员会有关总统预算提案的听证会.

1500 - 商务部公布12月企业库存.

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券,销售64天期现金管理国库券.

2130 - 美国石油协会(API)公布一周石油报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐