〔加拿大股市〕收盘几无变动,黄金矿企股拖累大盘

路透多伦多2月13日电---加拿大股市周一收盘少有变动,因黄金类股回落抵消了能源股的上涨,使加股未能追随全球股市涨势.此前希腊为赢得关键纾困金而通过新撙节协议,激励了股市.

10大类股大多走高,但是全球最大黄金矿商及其他矿企表现疲弱,损及整体涨势.

金价虽然上涨,Barrick Gold(ABX.TO)股价仍下滑0.6%,至47.97加元,该公司计画出脱其对俄罗斯Highland Gold (HGM.L)的20%持股,自这个全球最具前景、但也最棘手的黄金开拓最前线抽手,股价因而承压.

加拿大第二大金矿商Goldcorp (G.TO)亦走低,下跌0.5%至45.70加元.

基本金属矿商也拖累材料类板块下滑.Teck Resources TCKb.TO下跌2.3%,至39.30加元,因铜价在每英镑约4美元(每吨8,800美元)左右遭逢强大阻力之後下跌.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收盘微涨9.27点,或0.07%,报12,398.69点,回吐稍早时多数涨幅,盘中一度短暂跌至平盘以下.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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