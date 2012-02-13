〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,受希腊通过撙节法案提振

路透纽约2月13日电---美国原油期货周一收高,创下六周来最大单日涨幅,此前希腊国会通过了撙节法案,以确保取得第二轮纾困,避免无序违约.

纽约商业期货交易所(NYMEX)Globex电子交易平台因技术问题在2000GMT後暂停交易,约一小时後恢复交易.

希腊的行动略为安抚了市场对於欧元区经济体质的忧虑,但引发了雅典街头暴动.

欧洲要求希腊周三前让国际债权人确信该国将坚守高度不受欢迎的援助方案条款.

中东紧张情势亦支撑原油期货.

以色列指责伊朗和黎巴嫩真主党是印度和乔治亚以色列大使馆炸弹攻击事件的主谋.

交易商下个关注焦点转向美国一周石油库存数据,美国石油协会(API)库存数据将在周二收盘後公布.

路透调查预估显示,美国上周原油库存料增加190万桶,馏分油库存料减少120万桶,汽油库存则料增加40万桶.

NYMEX-3月原油期货CLH2结算价收报每桶100.91美元,上涨2.24美元或2.27%,为1月3日以来最大单日百分比涨幅.该期约周五下跌1.17美元CLc1.

伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOH2结算价收报每桶117.93美元,上涨0.62美元或0.53%.

布兰特原油对美国原油升水收在17.02美元,较周五的18.64美元缩窄.CL-LCO1=R

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

3月原油 100.91 2.24 2.3% 99.09 100.87 252,895 307,564

4月原油 101.29 2.26 2.3% 99.46 101.27 100,363 109,189

3月RBOB汽油 3.0125 0.0376 1.3% 2.9880 3.0220 41,405 57,093

4月RBOB汽油 3.1600 0.0376 1.2% 3.1361 3.1673 35,385 35,558

3月取暖油 3.1600 -0.0221 -0.7% 3.1517 3.2081 58,897 64,732

4月取暖油 3.1403 -0.0174 -0.6% 3.1330 3.1825 32,969 30,128

ICE合约

3月布兰特 117.93 0.62 0.5% 117.35 118.61 117,658 169,308

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 548,842 652,550 659,658 1,489,133 -7,543

汽油 115,342 160,051 140,514 347,061 6,497

取暖油 141,963 149,484 152,529 288,993 -1,033 (完)