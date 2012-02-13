〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,受希腊通过撙节法案提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约2月13日电---美国原油期货周一收高,创下六周来最大单日涨幅,此前希腊国会通过了撙节法案,以确保取得第二轮纾困,避免无序违约.
纽约商业期货交易所(NYMEX)Globex电子交易平台因技术问题在2000GMT後暂停交易,约一小时後恢复交易.
希腊的行动略为安抚了市场对於欧元区经济体质的忧虑,但引发了雅典街头暴动.
欧洲要求希腊周三前让国际债权人确信该国将坚守高度不受欢迎的援助方案条款.
中东紧张情势亦支撑原油期货.
以色列指责伊朗和黎巴嫩真主党是印度和乔治亚以色列大使馆炸弹攻击事件的主谋.
交易商下个关注焦点转向美国一周石油库存数据,美国石油协会(API)库存数据将在周二收盘後公布.
路透调查预估显示,美国上周原油库存料增加190万桶,馏分油库存料减少120万桶,汽油库存则料增加40万桶.
NYMEX-3月原油期货CLH2结算价收报每桶100.91美元,上涨2.24美元或2.27%,为1月3日以来最大单日百分比涨幅.该期约周五下跌1.17美元CLc1.
伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOH2结算价收报每桶117.93美元,上涨0.62美元或0.53%.
布兰特原油对美国原油升水收在17.02美元,较周五的18.64美元缩窄.CL-LCO1=R
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
3月原油 100.91 2.24 2.3% 99.09 100.87 252,895 307,564
4月原油 101.29 2.26 2.3% 99.46 101.27 100,363 109,189
3月RBOB汽油 3.0125 0.0376 1.3% 2.9880 3.0220 41,405 57,093
4月RBOB汽油 3.1600 0.0376 1.2% 3.1361 3.1673 35,385 35,558
3月取暖油 3.1600 -0.0221 -0.7% 3.1517 3.2081 58,897 64,732
4月取暖油 3.1403 -0.0174 -0.6% 3.1330 3.1825 32,969 30,128
ICE合约
3月布兰特 117.93 0.62 0.5% 117.35 118.61 117,658 169,308
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 548,842 652,550 659,658 1,489,133 -7,543
汽油 115,342 160,051 140,514 347,061 6,497
取暖油 141,963 149,484 152,529 288,993 -1,033 (完)
--编译 王冠中;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。