〔中美贸易〕中国的美国玉米进口量未来10年料增长三倍

* 美国农业部称,到2021年中国玉米年进口量将达1,800万吨

* 美国和中国农业部长周四将进行会晤

* 美国农业部预期中国大豆进口大幅增长

路透华盛顿2月13日电---美国农业部周一表示,全球最大的棉花和大豆进口国--中国未来10年玉米进口将增加三倍,以供应畜牧饲料.

在一项10年展望中,美国农业部表示,2021年前,中国大豆进口量将增长59%至9,000万吨.中国是美国农产品出口的最大客户,美国生产的大豆中,有四分之一输出至中国.

中国国家副主席习近平周一抵达美国,访问行程中包括出席爱荷华州的一项农业座谈会,会前美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)和中国农业部长韩长赋周四将进行短暂会晤.

威尔萨克向记者表示,美国希望中国解除美国牛肉禁令,也有机会就两国鸡肉贸易争端进行讨论.

美国农业部表示,强劲经济成长将让中国扩大购买农产品.中国目前有60%的大豆和近半数的棉花是从国际市场进口.玉米进口量较少,今年预计进口400万吨.

"在预估的终期,中国的玉米净进口量预计达到1,800万吨,因进口稳定增长而出口仍维持少量,"美国农业部在讨论2021年前的农业贸易前景时称."中国的畜牧和工业领域扩张,推动国内对玉米的需求增加."

美国农业部称,在选择进口更多玉米或大豆时,中国会尝试种植更多的玉米,并称,从现在到2021年,中国将占大豆贸易成长幅度的80%,占玉米贸易增幅的45%.(完)