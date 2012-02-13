〔欧洲金融〕德国财长称欧元区有较好的准备应对希腊破产

路透柏林2月13日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一表示,相比两年前,欧元区目前对应对希腊破产具有较好的准备,但仍将尽一切所能来避免发生这种情况.

被ZDF公共电视台问到,如果希腊破产,欧元区能否逃过一劫时,朔伊布勒说:"我们有比两年前更好的准备."

"即便如此,我们仍将竭尽所能帮助希腊,"他并称.

朔伊布勒周末称希腊援助是个"无底洞",并说希腊必须大幅改变其方式.

朔伊布勒称,他对认为撙节措施不公平的希腊人能以同理心视之,但希腊这样寅吃卯粮已经很久了,且必须恢复一些竞争优势.

他并表示,欧洲正努力帮助希腊经济取得进展:"我们提供希腊各种帮助."(完)