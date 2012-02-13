〔欧洲金融〕德国财长称欧元区有较好的准备应对希腊破产

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透柏林2月13日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一表示,相比两年前,欧元区目前对应对希腊破产具有较好的准备,但仍将尽一切所能来避免发生这种情况.
被ZDF公共电视台问到,如果希腊破产,欧元区能否逃过一劫时,朔伊布勒说:"我们有比两年前更好的准备."
"即便如此,我们仍将竭尽所能帮助希腊,"他并称.
朔伊布勒周末称希腊援助是个"无底洞",并说希腊必须大幅改变其方式.
朔伊布勒称,他对认为撙节措施不公平的希腊人能以同理心视之,但希腊这样寅吃卯粮已经很久了,且必须恢复一些竞争优势.
他并表示,欧洲正努力帮助希腊经济取得进展:"我们提供希腊各种帮助."(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。