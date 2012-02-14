《台湾报摘》--工商时报2月14日

* 头版头条:

--根据苹果(AAPL.O)供应链厂商及南韩媒体消息,苹果委由三星(005930.KS)及LGD(034220.KS)生产的iPad3视网膜面板(Retina Display)已进入量产阶段,今年面板采购量至少6,500万片,代表苹果iPad3今年出货量至少达6,500-7,000万台规模,较去年iPad产品4,049万台出货量,大幅增加60%-70%.

* 其他:

--台湾经济部长施颜祥表示,目前外界建议陆资参股台湾企业上限可以放宽到20%,但也有人认为10%已经相当高,因此经济部会以专案考量.

--众所期待的奇美电(3481.TW)董事长人选再度落空,昨日奇美电董事会仅就债务协商细节进行讨论,董事会决议之後,奇美电财务长陈彦松随即赶赴与银行团讨论.至於董事长人选则未排入讨论议案,未来将择日再开.

--银行、保险双引擎成为国内金控获利主流,除元大金控(2885.TW)近期积极在市场接触保险公司洽谈并购,市场传出华南金控(2880.TW)也有意合并保德信人寿,先前华南金办理增资时更曾考虑邀保德信人寿参与认购,以利後续换股合并,对此,保德信人寿昨日强调"绝无任何出售或退出台湾市场的想法" (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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