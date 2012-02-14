《台湾报摘》--工商时报2月14日

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
* 头版头条:
--根据苹果(AAPL.O)供应链厂商及南韩媒体消息,苹果委由三星(005930.KS)及LGD(034220.KS)生产的iPad3视网膜面板(Retina Display)已进入量产阶段,今年面板采购量至少6,500万片,代表苹果iPad3今年出货量至少达6,500-7,000万台规模,较去年iPad产品4,049万台出货量,大幅增加60%-70%.
* 其他:
--台湾经济部长施颜祥表示,目前外界建议陆资参股台湾企业上限可以放宽到20%,但也有人认为10%已经相当高,因此经济部会以专案考量.
--众所期待的奇美电(3481.TW)董事长人选再度落空,昨日奇美电董事会仅就债务协商细节进行讨论,董事会决议之後,奇美电财务长陈彦松随即赶赴与银行团讨论.至於董事长人选则未排入讨论议案,未来将择日再开.
--银行、保险双引擎成为国内金控获利主流,除元大金控(2885.TW)近期积极在市场接触保险公司洽谈并购,市场传出华南金控(2880.TW)也有意合并保德信人寿,先前华南金办理增资时更曾考虑邀保德信人寿参与认购,以利後续换股合并,对此,保德信人寿昨日强调"绝无任何出售或退出台湾市场的想法" (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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