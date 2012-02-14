《热点透视》透过IMF纾困计画将是中国救助欧洲的最佳途径

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 王冠中

路透香港2月13日电---在2月14日的联合峰会上,北京几乎肯定表示希望见到欧元区存活下来.若是如此,北京当局应该要把钱掏出来,不是透过直接贷款,而是透过国际货币基金组织(IMF)的1万亿(兆)美元援救方案.这样一来,中国不仅回收资金的可能性较高,也可能在IMF赢得更大的话语权.

欧洲是中国最大的贸易夥伴,而北京当局已将3.2万亿美元的外汇储备部分置於欧洲债券.但购买希腊等陷入困境欧元成员国的债券,看来风险过高.直接提供贷款或者买进资产,可能恼怒双方的国家主义者.对北京当局来说,让一个相对贫穷的中国来拯救一个相对富有的希腊,实在是说不过去.

向IMF提议的纾困资金做出贡献就合理多了.根据其在IMF的比重,中国可能贡献600亿美.欧洲将贡献5,000亿美元,而且会有附带条件,最重要的就是IMF要先於其他债权人取得偿付的资金.更好的是,光是有这样的计画就能够安抚市场,甚至可能不需要真的动用到救援资金.

中国仍需说服民众接受透过富国主导的国际组织来救助欧洲.IMF成员国在2010年底提高发展中国家的表决权,但全球GDP约9%比重的中国却仅有约6%的表决权.

IMF如何运作,可能对中国无关紧要,因为中国资本帐封闭,且有钜额储备.但中国货币正逐步走向国际化,并且对货币流动开放.此外,中国贸易多数仍以美元计价,因此会受到美国货币政策的影响.中国认为IMF是与这些趋势相抗衡的最佳方式.协助支应欧洲纾困,并在IMF取得更大的话语权,这决定根本不须考量再三.(完)