〔企业并购〕谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动案获得美国及欧盟批准(更新版)

(新增细节)

* 谷歌赢得美欧反垄断当局的批准

* 当局将密切注意重要专利是否会遭滥用

* 美国也同意以苹果为首的财团收购北电专利

路透华盛顿/布鲁塞尔2月13日电---美国及欧洲监管当局批准谷歌(GOOG.O)以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N),并表示会密切注意谷歌,以确保对电信业至关重要的专利会以公平价格授权.

在周一获批准的一系列案件中,此案凸显出科技公司争相收购拥有庞大专利的目标.

美国司法部也同意以苹果(AAPL.O)为首的财团收购加拿大破产公司北电网路NRTLQ.PK的专利宝库,并同意苹果收购此前由Novell Inc所拥有的专利.

谷歌曾在去年8月表示,将收购摩托罗拉的17,000个专利及7,500项专利申请,以对抗诸如苹果之类的竞争者,并在专利诉讼中保护自身及其他Android手机制造商.

"这项收购决定不应被认为、也不代表我们不关注这个可能性:即谷歌一旦成为这些资产的所有人,可能会滥用专利,把某些专利连结至其Android装置.这是我们担心的事,"欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在布鲁塞尔对记者表示.

美国司法部称,苹果及微软以公开声明向司法部保证,不会寻求有关北电专利的侵权诉讼禁止令.

中国、台湾及以色列的监管当局尚未批准谷歌收购摩托罗拉案.

根据熟悉内情消息人士称,中国监管当局可到3月20日再决定是否同意此案,或是开始第三阶短审查.

此项收购案将使谷歌得以拥有移动电话业最庞大的专利数量,以及自行研发智慧型手机的硬体制造运营商.(完)