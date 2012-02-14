《台湾报摘》--经济日报2月14日

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
* 头版头条:
--希腊国会13日通过新撙节案,预料欧元区财长周三将批准第二笔纾困金.希腊违约疑虑纾解,加上经济合作发展组织(OECD最新公布的综合领先指标显示已开发国家出现成长动能,全球经济转趋乐观,欧美股市早盘欢涨,欧元兑美元升至近两个月新高.
* 其他:
--行政院长陈冲上任後,两岸金融开放加速,金管会正规划建构"两岸电子金流服务平台",透过开放银联卡可网路刷卡等三大管道,提高两岸民众消费便利度.
--经济部长施颜祥昨日表示,油电价合理化是基本方向,主要要考量落实节能减碳,照顾弱势及人民负担得起,国际竞争力,提升台电和中油[CHIP.UL]经营绩效等四方面考量.施颜祥强调,油电价调整方案经济部现审慎研议,目前没时间表,但已请中油、台电研究分析.
--金管会研议开放大陆银行可以来台参股金控旗下未上市柜的银行,也将一并研议是否放宽其大陆参股比率上限,此举将提高陆银来台参股意愿,有助两岸银行透过参股策略联盟.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选