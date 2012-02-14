《全球主要国家债券发行预告》--2月14日-2月21日

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透2月14日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/14 意大利 27.5-40亿欧元 票息6.0%的2014年11月15日到期BTP债券
10-20亿欧元 (票息3.0%的2015年11月1日到期BTP债券;
票息4.0%的2017年2月1日到期BTP债券)
追加发行12个月期BOT债券
2/14 1630 美国 四周期国库券
2/14 希腊 三个月期国库券
2/14 西班牙 12个月及18个月期公债
2/14 加拿大 最少68亿加元 2012年5月24日到期的98天期国库券;
最少26亿加元 2012年8月16日到期的182天期国库券;
最少26亿加元 2013年2月14日到期的364天期国库券
2/15 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/15 1030 葡萄牙 15-20亿欧元 (2012年5月18日到期的三个月期国库券;
2012年8月17日到期的六个月期国库券;
2013年2月22日到期的12个月期国库券)
2/15 加拿大 35亿加元 五年期公债
2/16 西班牙 票息4.0%的2015年7月30日到期公债
票息4.4%的2015年1月31日到期Obligacion债券
票息4.3%的2019年10月31日到期Obligacion债券
2/16 0130 日本 五年期公债
2/16 1800 美国 30年期通胀保值债券
2/16 英国 17.5亿英镑 票息4.50%的2034年到期公债
2/16 法国 70-85亿欧元 (票息3.0%、2014年7月25日到期的BTAN两年期公债;
票息2.5%、2015年1月25日到期的BTAN三年期公债;
票息1.75%、2017年2月25日到期的BTAN五年期公债)
13-18亿欧元 (票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATei公债;
票息2.1%、2023年7月25日到期的11年期OATi公债;
票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei公债)
2/17 英国 国库券
2/20 法国 BTF国库券
2/20 英国 票息0.375%、2062年到期的指数关联公债
2/21 1630 美国 13周期国库券
26周期国库券
2/21 1800 美国 两年期公债
2/21 西班牙 三个月和六个月期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选