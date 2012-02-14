〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下跌,穆迪调降欧洲数国评级展望打击信心

路透首尔2月14日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初下跌,因穆迪调降法国和英国等欧洲国家评级展望的消息[ID:nCN1386882]打击投资者信心. 0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,123.6韩元,上日国内收盘报1,121.9. 3月三年期公债期货升0.06点至104.23.

0025GMT 上日收市价 ----------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,123.6 1,121.9 日圆/韩元JPYKRW=R 14.4805/950 14.4410/536 韩国公债期货KTBc1* 104.23 104.17 韩国综合股价指数.KS11 2,003.41 2,005.74 ---------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=