〔澳洲经济〕央行称银行业上调抵押贷款利率未影响货币政策(更新版)

(新增细节)

* 澳洲央行压低银行业提高抵押贷款利率对政策的影响

* 央行称欧洲危机已令银行业融资成本升高

* 外资对澳洲公债买需强劲令澳元高企

路透悉尼2月14日电---澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)周二表示,澳洲银行业者自行提高抵押贷款利率,并未改变货币政策的效应.此番话打压了市场认为央行可能以降息作为回应的臆测.

德贝尔在一场经济研讨会中说,近日抵押贷款率上升只是政策传导机制的一部分.

他被问及银行业者的措施是否削弱了央行政策的影响力."我认为那一点都不会改变货币政策对经济的效应,"德贝尔说.他主掌澳洲央行的金融市场部门.

"要为经济制定正确的利率,以周度看来是否恰当,都不及以月度来观察来得重要,我认为实际上一点影响也没有.在我们调整利率的时候,我们在放款利率方面仍有些影响力."

上周澳洲央行意外地没有降息,指称利率处於让经济成长逼近趋势的适切水准.

自此以後,澳洲四大银行业者打破近年惯例,调升标准浮动抵押利率6至10基点.以往只有当央行改变指标利率时,银行业才会跟着做出利率调整.

德贝尔稍早时在一场演讲中,谈及欧债危机对澳洲市场的影响.他表示由於欧洲问题,澳洲银行业者明显面临较高融资成本,即使近日情况已经有所改善.

德贝尔说,欧债回跌提振了市场对澳洲公债的需求,2011年前三季外资净买入澳洲公债总额相当於国民生产总值(GDP)的3%以上,大幅高出澳洲经常帐赤字.

他估计截至去年9月底结束,有75%左右的澳洲公债是由境外所持有.

"我们和市场人士讨论的结果显示,近来有相当大的买盘是来自於主权资产经理人,"德贝尔说.(完)

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