〔台湾金融〕华南金控称对合并保险业保持兴趣,但未与特定业者洽谈合并

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透台北2月14日电---台湾官股金控之一--华南金控(2880.TW)副总经理郑永春周二表示,华南金控旗下目前没有保险公司,因此对合并保险业务具有兴趣,不过目前并未与任何特定的保险公司洽谈合并的事宜.
台湾工商时报周二未引述消息指称,华南金控有意合并保德信人寿,先前在华南金办理现金增资时,原本考虑邀请保德信人寿参与认购,以利後续换股合并.
郑永春说,"目前华南金的事业版图中,并没有保险公司,我们对这块是一直有兴趣的."
由於台湾保险市场相对饱和,且利差偏低等原因,近年来INGING.AS、荷兰AEGON集团(AEGN.AS)、美国大都会人寿(MET.N)、美国国际集团(AIG.N)纷纷出售台湾寿险业务.
英商英杰华人寿(Aviva)(AV.L)稍早亦表示,目前正在洽谈出售台湾第一金人寿的持股,并已有所进展.[ID:nCT0506829] (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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