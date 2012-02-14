《外汇动态》美元/坡元因杠杆投资者买盘而上涨,可能测试1.263阻力位

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
0242GMT---杠杆投资者拉抬美元/坡元SGD=D3,且可能测试阻力位约1.2630-50,此为前次的支撑位.
美元/坡元升0.4%,至1.2602.稍早,宏观投资者卖出美元/坡元,将其推至日低1.2541.
如果美元/坡元确实攻克阻力位,可能上探1.2690,接近其11月-2月跌势的38.2%回档位.下道目标位将是12月5日的低位1.2765.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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