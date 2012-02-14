《外汇动态》美元/坡元因杠杆投资者买盘而上涨,可能测试1.263阻力位

0242GMT---杠杆投资者拉抬美元/坡元SGD=D3,且可能测试阻力位约1.2630-50,此为前次的支撑位.

美元/坡元升0.4%,至1.2602.稍早,宏观投资者卖出美元/坡元,将其推至日低1.2541.

如果美元/坡元确实攻克阻力位,可能上探1.2690,接近其11月-2月跌势的38.2%回档位.下道目标位将是12月5日的低位1.2765.(完)