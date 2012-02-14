〔台湾债市〕RP利率持平,银行及投信续有余钱供应惟利率难下

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透台北2月14日电---台湾债市同业附买回(RP)周二持平,银行资金体系供给宽裕,而投信和寿险也续有余钱流入,资金调度颇为平顺,附买回利率则持平於近日水准.
资金调度人士表示,投信端续有申购款流入,惟以收益较高的非公债类为优先承作标的,除非资金无处去化,尾盘才会转做短天期的附买回公债,令RP利率欲下不易.另外,在近日台股追价买盘渐趋谨慎下,股票型基金於RP市场进出逐渐平稳.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
另外,周三有远东新(1402.TW)公司债交割,金额为60亿台币.
本地时间上午11:25时,台股加权指数.TWII下跌0.49%,至7,873.99点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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