〔台湾债市〕RP利率持平,银行及投信续有余钱供应惟利率难下

路透台北2月14日电---台湾债市同业附买回(RP)周二持平,银行资金体系供给宽裕,而投信和寿险也续有余钱流入,资金调度颇为平顺,附买回利率则持平於近日水准.

资金调度人士表示,投信端续有申购款流入,惟以收益较高的非公债类为优先承作标的,除非资金无处去化,尾盘才会转做短天期的附买回公债,令RP利率欲下不易.另外,在近日台股追价买盘渐趋谨慎下,股票型基金於RP市场进出逐渐平稳.