版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 11:39 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,银行及投信续有余钱供应惟利率难下

路透台北2月14日电---台湾债市同业附买回(RP)周二持平,银行资金体系供给宽裕,而投信和寿险也续有余钱流入,资金调度颇为平顺,附买回利率则持平於近日水准.

资金调度人士表示,投信端续有申购款流入,惟以收益较高的非公债类为优先承作标的,除非资金无处去化,尾盘才会转做短天期的附买回公债,令RP利率欲下不易.另外,在近日台股追价买盘渐趋谨慎下,股票型基金於RP市场进出逐渐平稳.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

另外,周三有远东新(1402.TW)公司债交割,金额为60亿台币.

本地时间上午11:25时,台股加权指数.TWII下跌0.49%,至7,873.99点.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐