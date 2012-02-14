〔表格〕欧元区12月工业生产较前月下滑1.1%,较上年同期下滑2.0%

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透布鲁塞尔2月14日电---欧盟统计局周二公布:
* 欧元区12月工业生产较前月下滑1.1%,较上年同期下滑2.0%(路透预估分别为下滑1.2%和1.0%)
* 欧元区11月工业生产修正为持平上月(前值为下滑0.1%),较上年同期成长0.1%(前值为下滑0.3%)
以下为详细数据(变动百分比):
12月 调查预估 11月 10月 9月
整体产出(较前月) -1.1 -1.2 持平 -0.3 -2.1
(扣除建筑)(较上年同期) -2.0 -1.0 0.1 1.0 2.2
半成品(较前月) -0.7 0.5 -0.9 -2.2
(较上年同期) -0.5 -0.2 0.4 2.2
能源(较前月) -2.0 -0.2 -0.6 -1.8
(较上年同期) -11.9 -6.4 -5.0 -3.4
资本财(较前月) -0.8 0.2 0.8 -4.0
(较上年同期) 0.8 4.8 4.9 6.0
耐用消费品(较前月) 0.2 -0.5 -1.1 -3.5
(较上年同期) -3.9 -3.1 -3.1 -1.0
非耐用消费品(较前月) 持平 -0.8 0.4 -1.3
(较上年同期) -0.8 -1.3 0.8 0.4
较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)
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--编译 丁琦;审校 蔡美珍
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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