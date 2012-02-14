版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 18:13 BJT

〔表格〕欧元区12月工业生产较前月下滑1.1%,较上年同期下滑2.0%

路透布鲁塞尔2月14日电---欧盟统计局周二公布:

* 欧元区12月工业生产较前月下滑1.1%,较上年同期下滑2.0%(路透预估分别为下滑1.2%和1.0%)

* 欧元区11月工业生产修正为持平上月(前值为下滑0.1%),较上年同期成长0.1%(前值为下滑0.3%)

以下为详细数据(变动百分比):

12月 调查预估 11月 10月 9月

整体产出(较前月) -1.1 -1.2 持平 -0.3 -2.1

(扣除建筑)(较上年同期) -2.0 -1.0 0.1 1.0 2.2

半成品(较前月) -0.7 0.5 -0.9 -2.2

(较上年同期) -0.5 -0.2 0.4 2.2

能源(较前月) -2.0 -0.2 -0.6 -1.8

(较上年同期) -11.9 -6.4 -5.0 -3.4

资本财(较前月) -0.8 0.2 0.8 -4.0

(较上年同期) 0.8 4.8 4.9 6.0

耐用消费品(较前月) 0.2 -0.5 -1.1 -3.5

(较上年同期) -3.9 -3.1 -3.1 -1.0

非耐用消费品(较前月) 持平 -0.8 0.4 -1.3

(较上年同期) -0.8 -1.3 0.8 0.4

较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)

欲浏览进一步细节,3000 Xtra用户请点选(here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[ECI-EUROPE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐