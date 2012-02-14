〔表格〕欧元区12月工业生产较前月下滑1.1%,较上年同期下滑2.0%

* 欧元区12月工业生产较前月下滑1.1%,较上年同期下滑2.0%(路透预估分别为下滑1.2%和1.0%)

* 欧元区11月工业生产修正为持平上月(前值为下滑0.1%),较上年同期成长0.1%(前值为下滑0.3%)

较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)