《台湾债市专栏》欧美实施量化宽松,有利台债资金行情

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 欧美量化宽松有利台债资金行情

* 台美债利差逆转有利寿险资金转进台债

* 台湾央行纵然未行宽松货币政策,台债仍看多

撰稿人 瞿玉娟

今年以来金融市场一扫去年底欧债危机阴影，在ECB决议推出3年期的低利长期再融通操作，相当於欧洲版的QE过後，义大利、西班牙的公债殖利率分别自年初7.12%、5.708%高点大幅下跌至近期的5.125%、5.295%，代表着市场对其担忧程度的减轻。金融危机阴影远离，台股自农历年後亦展开一波强力上攻，但台债并未受台股大涨影响，殖利率仍维持区间震荡，资金行情对台债殖利率展现支撑力道。

**主要国家再起量化宽松，亚洲货币转强有利台债资金行情**

由於当初成立ECB的欧盟条约中，规定ECB不得直接金援成员国，使ECB一直在本次欧债危机纾困角色绑手绑脚。但在新任ECB总裁上任後随即提出3年4,980亿欧元的长期低利贷款（LTRO），即被市场视为欧洲版的量化宽松政策。若以释出市场的金额来看，ECB提出的欧洲版QE政策4,980亿欧元，与当年FED进行第二轮量化宽松政策的6,000亿美元规模相当。笔者根据上个月经济学人杂志统计来看，至去年底为止，ECB的资产规模占其整体GDP达近30%，与日本银行比重相当，但同时期FED的资产规模占美国GDP比重却不到20%，显示本次ECB对市场释出资金的规模庞大。

在另方面，上月底的FOMC会议，FED宣布0%～0.25%的利率政策将维持至2014年底不变，较原本宣称在2013年中不变的时程往後推延约一年半；尤甚者，其会後声明中，更对市场暗示不排除实施更进一步的量化宽松政策。笔者认为，FED宣布将低利率政策延长至2014年，市场预期美国短率在未来两年将不致弹升，促进从美国贷款转至亚洲国家投资的交易进行，使近期美元兑亚洲货币呈现相对较弱的走势。

资金自美国、欧洲流出的现象，除了看到近期亚洲货币升值与股市大涨，据央行公布1月份台湾外汇存底增加47.5亿美元至3,903亿美元，可预期的2月份外汇存底增额将更加可观，而台币亦顺势升值了2.5%，台北股市上涨近千点，显现资金汇入力道之强。资金行情除支撑台债买气之外，在公司债市场更造就较过往更为热络的行情。过往外资汇入台湾投资固定收益市场，除短期的政府公债之外，短期的信评为twAAA台电、中油等类公债，亦为外资可接受的投资标的。而笔者观察到去年以来购买普通公司债的信评已放宽至twA级以上的优质公司债，由今年初短天期（Duration为2.11年）、信评为twAA+的民营企业公司债成交利率为0.80%，与目前公司债附条件交易情况相当可见端倪。除此之外，去年底信评twAA的银行发行之7年期次顺位金融债利率尚维持於1.60%~1.70%间，然而受惠资金大举汇入，今年同类型银行的次顺位金融债於市场询价已下跌至1.40%~1.50%水准。

笔者认为，在美、欧等主要国家持续放松货币下，资金行情将有利台债今年的多头续行，即便欧元区债务疑虑有所化解，届时殖利率的弹幅仍将有限。

**台美债利差逆转，有利寿险资金转进台债**

自2009年起，台美10年债利差约在120bp~250bp，均值落在180bp，然而，在FED实施量化宽松、扭转操作，承诺维持极低利率等宽松政策下，长天期美债殖利率持续走跌，台美10年期公债利差仅70bp，而短天期美债殖利率更是比台债同年期殖利率为低。至昨日(2/9)止，殖利率在0.95%附近的5年期台债，较5年期美债殖利率0.85%高出约10 bps；而在去年6月市场尚未预期FED推出OT操作时，5年期美债殖利率约为1.70%仍较当时5年期台债殖利率1.17%高出约50bp。

由於过去国内交易员多惯於美债殖利率高於台债殖利率的行情，但自FED实施扭转操作使美债殖利率曲线平坦化後，短天期的美债殖利率逐渐较台债殖利率为低。而国内寿险业者投资海外资金庞大，若长期美债殖利率皆较台债殖利率为低，在投资国内可免去汇率风险下，笔者认为寿险转向台湾投资台债的动机将提升，可望在国外热钱汇入的资金行情外，替台债造就另一波本土的资金热潮，而从近来20年及30年期公债标售热络的情况可见一斑。

**资金行情结束端视FED政策扭转时点而定**

由近期美国经济数据来看，虽失业率看来改善速度加大，但仍处於8.3%水准，对照FED认定长期合理失业率水准的5.2%～6%仍有相当距离，即便以现今就业条件改善，笔者认为在短期内（今年）恐仍难以降至FED期望的水准。而外资在去年大举汇出台湾，累计卖超台股达95亿美元之多，今年统计至今买超台股金额仅20亿美元，因此笔者认为後续外资仍有很大空间汇入台湾，将有利金融市场资金行情持续。

综上所述，笔者认为，虽近来台股表现强势，但因主要先进国家的量化宽松释出货币，加上国际债市殖利率的比价效应有利国内寿险投资转向台债，推估即便经济数据转佳，央行未行宽松货币政策，後续台债殖利率仍有多头可期，交易员可逢高操作。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)