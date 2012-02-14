《德国金融分析》地方银行扮演稳定主力,啤酒业模式协助防范金融风暴

路透法兰克福2月14日电---在德国酒吧点杯啤酒,有很大的机率这杯酒就是邻近酒厂根据一份古老且单纯配方酿制而成.

德国银行业的运作方式差不多也是这样,从地方社区紮根,组织结构方式不利於积极海外扩张、创新及复杂的金融产品.

地方银行主宰了德国的存款及贷款.德国国内有数以百计的小型银行,就是靠着它们的存在,协助抑制了银行倒闭的经济冲击,确保银行不会变得"大到不能倒".

公立储蓄银行以及合作银行,就像是金融界的小型酿酒厂,它们的盛行确保了企业贷款供应稳定,降低出现信贷紧俏的机率,也协助保护德国宝贵的AAA主权债信评级.

"这个体系有两个强力支柱,储蓄银行及合作银行,它们会一直支撑经济,不会对主权体构成问题,"惠誉Financial institutions的资深董事Michael Dawson-Kropf指出.

当然,德国经济的实力也是一大因素.银行业者所持有的本国公债,不像在其他欧元区国家那样变成一大包袱.但分析师认为,德国式的储蓄及放款文化本身,是促成良性循环的一部分.

"目前为止,持续不断的市场紧张情势对德国的影响小於其他欧元区国家,因为德国银行业受惠於国内深厚的储蓄市场,以及投资人对德国主权体的信心,"穆迪日前一份针对德国金融体系报告称.

因此,就像酿酒厂坚守啤酒"纯净法",只以水、大麦和啤酒花酿制啤酒,储蓄银行则是维持业务单纯,藉由向企业及私人客户提供贷款,将个人储蓄回馈给地方经济.

根据欧洲央行统计资料,德国有2,000家银行,而英国只有405家,西班牙415家,意大利785家,爱尔兰590家,法国1,147家.

德国央行的数据显示,德国两大银行--德意志银行(DBKGn.DE)及商业银行(CBKG.DE),必须竞争的对象是1,200家合作银行、438家公立储蓄银行、以及10家州立银行;州立银行隶属地方政府,主要目的是支持地方经济.

**储蓄银行成为救世主**

在德国,储蓄银行是当地最大的银行类型,市场占有率为20%,其次为州立银行的17%,而合作银行在12月时提供德国12%的贷款.

根据央行统计数据,12月德国银行业者放贷给非银行业者的3.941万亿(兆)欧元贷款中,被定义为"大型"的银行业者的放款仅占其中的12%,或4,959亿欧元.

而在过去两年,合作银行及储蓄银行成为德国经济中非常珍贵的贷款来源,因规模较大的银行集团被迫缩减放贷以提升资本实力.

在2008至2011年间,德国合作银行每年放贷的增幅达4-5%.储蓄银行协会表示,德国的企业贷款中有43%是由储蓄银行业者提供.

储蓄银行及合作银行也享有与德国经济骨干--中小企业的长久良好关系.

和银行产业本身一样,德国有许多中小企业是未上市公司,年度营收介於5,000万至5亿欧元之间,但其所聘雇的人力占德国劳动人口的70-90%.

"德国金融业的结构和经济结构一样."德国储蓄银行协会发言人Stefan Marotzke表示.

法兰克福金融学院银行学教授Martin Faust表示,中小型银行业者和大型跨国银行服务一样,能满足区域中小企业需求,特别是若他们不花费在可能充满风险的扩张计画上.

"对於德国经济而言,规模较大银行并不总是较佳选择.若德意志银行在巴西或中国做生意,那对他们的股东是件好事,但对於一家德国小公司而言并没有太大益处."Faust表示.

**小而美**

德国也曾有过银行倒闭事件.在雷曼兄弟垮台後,援助Hypo Real Estate、德国商业银行(CBKG.DE)、WestLB[WDLG.UL]及IKB的金额是以10亿欧元为计算单位.

但这并未引发大规模的破产潮,也没有出现英国银行业者倒闭时对整体金融体系信心动摇的情况.

不过欧元区的问题仍对德国金融业构成威胁,迫使银行改善资本比率,并促使政府当局重新建立简称为SoFFin的银行纾困机制.

该纾困基金可动用的资金高达700亿欧元,大到可以吃下德意志银行及德国商业银行这两家最大的银行,前者市值为320亿欧元,後者市值为108亿欧元.

整体而言,德国金融业的规模也相对适中.

截至2011年6月底为止,德国银行业资产达7.28万亿欧元(9.69万亿美元),而德国2010年的国内生产总值(GDP)为2.47万亿欧元,银行资产为GDP的2.95倍.

根据经济合作暨发展组织(OECD)、欧洲央行及瑞士央行数据,德国银行资产与GDP之比低於瑞士、荷兰、英国、西班牙及法国的水准.

浏览银行资产与GDP比率图表,请点选:(link.reuters.com/xuw56s)

**从银行手中救赎银行**

在对州立银行业务进行多年资助之後,储蓄银行也促使部分州立银行放弃了华尔街式的野心,其中最有名的例子要数Westdeutsche Landesbank (WestLB)了.

2009年,储蓄银行经理人Rolf Gerlach拒绝为救助WestLB提供担保,後者在国际扩张努力又一次失败後,正努力避免崩溃.

这样的架构也使得大型外资银行难以站稳脚跟.

2008年,花旗集团作价近50亿欧元,将其在德国的零售业务出售给法国Credit Mutuel.2010年,瑞典SEB Group将其德国零售银行业务以约5.55亿欧元出售给西班牙国际银行.

类似的趋势还可在公司贷款领域发现.像苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)这样的业者在数年中大量放贷,以争取获得市场份额,但到头来还是收缩战线,以满足欧盟银行业管理局(EBA)提出的银行业新规.

**为温和获利干杯**

储蓄银行及合作银行,对德国商业银行这样的大型上市银行构成强有力的竞争,因後者在活期存款账户、抵押贷款和储蓄方面受到制约.这种竞争令获利受限.

在2008和2009年遭遇亏损後,德国银行业在2010年根据当地GAAP标准计算的净利为125亿欧元,基於总资产的净利润率仅为0.15%,据评级机构穆迪称,这一水准根据欧洲标准偏低.

"酿酒商之间的竞争压低啤酒价格,虽对市场参与者不利,但却有利於德国啤酒消费者,"德国酿酒商联盟的执行董事Peter Hahn表示.

在欧洲其他地区的中小企业难以获得亟需的贷款之际,德国的公司将继续为其银行业的"啤酒纯净法"举杯相庆.(完)