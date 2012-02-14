〔日本股市〕日经指数早盘收跌但仍接近9,000大关,保险类股挫低

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月14日电---日本股市日经指数周二小跌,但仍在9,000点关卡附近,非寿险公司表现落後,因保险业者MS&AD Insurance Group Holdings (8725.T)调降财测,指受到泰国洪灾钜额损失影响.
MS&AD Insurance挫跌2.8%,该公司预测3月底结束的本财年净损1,450亿日圆(19亿美元),先前为预估净利60亿日圆.
同业保险股NKSJ Holdings(8630.T)及东京海上控股(8766.T)各跌1%,保险类股指数.IINSU.T跌1.3%.
日经指数.N225早盘收跌0.2%,至8,985.79点,在9,052附近的200日均线位置形成阻力.
东证股价指数.TOPX跌0.3%,至779.62点.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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