版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 11:33 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收跌但仍接近9,000大关,保险类股挫低

路透东京2月14日电---日本股市日经指数周二小跌,但仍在9,000点关卡附近,非寿险公司表现落後,因保险业者MS&AD Insurance Group Holdings (8725.T)调降财测,指受到泰国洪灾钜额损失影响.

MS&AD Insurance挫跌2.8%,该公司预测3月底结束的本财年净损1,450亿日圆(19亿美元),先前为预估净利60亿日圆.

同业保险股NKSJ Holdings(8630.T)及东京海上控股(8766.T)各跌1%,保险类股指数.IINSU.T跌1.3%.

日经指数.N225早盘收跌0.2%,至8,985.79点,在9,052附近的200日均线位置形成阻力.

东证股价指数.TOPX跌0.3%,至779.62点.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐