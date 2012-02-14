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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 12:22 BJT

《企业看点》--2月14日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月14日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 上海证券报周二报导,中国主权财富基金--中投公司(CIC)[CIC.UL]获得中国央行注资500亿美元.[ID:nL4E8DE00D]

* 中国金融时报周二报导,中国光大集团董事长唐双宁称,今年将积极寻找合适窗口推进光大银行(601818.SS)H股上市,同时适应资本监管要求,积极探索多渠道补充资本的途径.[ID:nL4E8DE027]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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