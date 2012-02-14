《独家新闻》阿布扎比主权基金考虑出售13亿美元马来西亚RHB持股

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透2月14日电---知情消息人士向路透表示,阿布扎比主权财富基金Aabar Investments六个月前买进马来西亚银行业者RHB Capital Bhd(RHBC.KL)股权後,现在正在研究可能出售这批13亿美元持股,而且已经与日本三井住友银行(SMBC)进行初步洽谈.
Aabar Investments去年以19亿美元向Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ADCB.AD买进RHB 25%股权,至今价值已下滑约三分之一.消息人士表示,Aabar已经向可能买家释出消息,其中包括SMBC.
消息人士表示,与SMBC的洽谈属於初步阶段,不确定是否会发展成交易.
另一位接近SMBC的消息人士表示,SMBC目前并非很想买下这批股权.
上述几位消息人士都不愿具名,因并未获得授权向媒体透露.
Aabar执行长Mohamed al-Husseiny并未回覆询问电话.SMBC一名发言人拒绝评论.RHB Group执行董事Kellee Kam称无法置评.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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