《独家新闻》阿布扎比主权基金考虑出售13亿美元马来西亚RHB持股

路透2月14日电---知情消息人士向路透表示,阿布扎比主权财富基金Aabar Investments六个月前买进马来西亚银行业者RHB Capital Bhd(RHBC.KL)股权後,现在正在研究可能出售这批13亿美元持股,而且已经与日本三井住友银行(SMBC)进行初步洽谈.

Aabar Investments去年以19亿美元向Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ADCB.AD买进RHB 25%股权,至今价值已下滑约三分之一.消息人士表示,Aabar已经向可能买家释出消息,其中包括SMBC.

消息人士表示,与SMBC的洽谈属於初步阶段,不确定是否会发展成交易.

另一位接近SMBC的消息人士表示,SMBC目前并非很想买下这批股权.

上述几位消息人士都不愿具名,因并未获得授权向媒体透露.

Aabar执行长Mohamed al-Husseiny并未回覆询问电话.SMBC一名发言人拒绝评论.RHB Group执行董事Kellee Kam称无法置评.(完)