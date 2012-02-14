〔背景资料〕台湾保险业近年并购进程一览

路透台北2月14日电---继先前英商英杰华人寿(Aviva)(AV.L)指出,出售台湾第一金人寿持股有所进展後,市场传出公股金控之一的华南金控(2880.TW)有意并购美商保德信金融(PRU.N)在台湾子公司.

华南金控副总经理郑永春周二表示,华南金控旗下目前没有保险公司,因此对合并保险业务具有兴趣,不过目前并未与任何特定的保险公司洽谈合并的事宜.[ID:nCT0432334]

保德信人寿台湾分公司在1990年10月间正式开幕,2001年2月正式改制为子公司,目前全台湾拥有超过2,000名员工

台湾保险市场相对饱和,且利差偏低等原因,近年来INGING.AS、荷兰AEGON集团(AEGN.AS)、美国大都会人寿(MET.N)、美国国际集团(AIG.N)纷纷出售台湾寿险业务.

再深究其原因,2008年金融风暴以来让欧美的大型金融集团受创颇深,且近年寿险业的利差一直很低,此外, 先进国家一旦实施国际会计准则IFRS 4,多数保险公司需就过去出售的高利率保单提列高额准备金,也让母集团选择退出.

以下为近年主要保险业者购并案的时间表:

2012年2月14日

--本地媒体指出,华南金(2880.TW)有意并入保德信人寿,惟华南金控发言人郑永春表示,金控虽对保险业有兴趣,但目前未与特定保险业者就并购洽谈.[ID:nCT0432334]

2012年2月13日

--英商英杰华人寿(Aviva)(AV.L)表示,目前正在洽谈出售台湾第一金人寿的持股,并已有所进展.[ID:nCT0506829]但先前消息人士则对路透表示,因金管会对此案反对,因此英杰华人寿搁置售股计画.

2011年10月6日

--金管会正式核准中信金(2891.TW)合并大都会人寿案.[ID:nCT0482385]

2011年3月28日

--中信金以1.8亿美元,买下美国大都会人寿(MET.N)台湾分支机构.此案尚待主管机关核准.

2011年1月12日

--AIG同意将南山人寿出售予润泰集团及宝成工业转投资的润成控股,该公司由润泰创新(9945.TW)、润泰全球(2915.TW)各持股25%、23%,宝成工业持股20%.润泰集团中汇弘、长春及宜泰三间投资公司共计持有32%.

2010年11月

--AIG重启南山人寿标售,中信金(2891.TW)、富邦金(2881.TW)、国泰金(2882.TW)以及润泰/宝成团队等参与.

2010年11月2日

--英国保险业者英杰华首席执行官Andrew Moss公开将退出在台湾的合资保险公司--第一金人寿.而其合作夥伴第一金控则表示,已接获英杰华表达退出意愿,但目前未获金管会同意.

2010年10月15日

--美国万通金融出售所持有的台湾合资保险公司--三商美邦人寿持股,予三商行(2905.TW)及集团.交易完成後,三商行集团将是三商美邦人寿最大股东.

2010年10月6日

--台湾政府否决美国大都会人寿(MET.N)出售在台子公司予台湾国票金控(2889.TW)案,该交易价值1.125亿美元(约35.5亿台币).美国大都会人寿尚未决定下一方向.

2010年8月30日

--台湾政府以股东适格性及增资能力不足否决了中策团队收购南山人寿案.

2009年10月

--美国国际集团出售南山人寿97.57%股份,买家为博智金融团队.

2009年4月

--荷兰全球保险集团(AEGON)(AEGN.AS)出售台湾子公司全球人寿予美孚建设董事长所成立的控股公司中玮一,金额为6,500万欧元(约30亿台币).

2009年2月

--中国人寿(2823.TW)以象徵性1台币,买进英国保诚集团(PRU.L)在台保诚人寿主要资产,保诚集团另认购中寿9.9%股权.

2008年10月

--富邦金控(2881.TW)买下荷兰国际集团(ING)ING.AS在台ING安泰人寿,金额为6亿美元.

2007年10月

--中国人寿以4亿台币概括承受法国安盛保险集团(Axa)旗下瑞泰人寿(Winterthur Life)台湾分公司.

2007年1月

--统一集团将所持有的47%统一安联人寿股份,以每股15台币,售予德国安联集团(Allianz)(ALVG.DE).市场估计总金额在17-18亿台币左右.

2004年8月

--远雄人寿以业务移转承受苏黎世人寿(Zurich)台湾分公司在台湾所有保单.(完)