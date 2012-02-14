〔台湾央行〕共发行1,737亿台币存单,发行余额增加1,583亿

路透台北2月14日电---台湾央行周二公布,今日共发行1,737亿台币存单,相较存单到期金额154亿,存单发行余额增加1,583亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期1,474亿台币,利率为0.87%;91天期174亿台币,利率为0.93%;182天期89亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行4,989.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,776.8亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为225亿台币,累计超额准备为1,730亿台币,加计前期1%的超额准备为2,950亿台币.(完)