〔台湾央行〕共发行1,737亿台币存单,发行余额增加1,583亿

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透台北2月14日电---台湾央行周二公布,今日共发行1,737亿台币存单,相较存单到期金额154亿,存单发行余额增加1,583亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期1,474亿台币,利率为0.87%;91天期174亿台币,利率为0.93%;182天期89亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行4,989.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,776.8亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为225亿台币,累计超额准备为1,730亿台币,加计前期1%的超额准备为2,950亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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