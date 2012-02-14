〔台湾债市〕殖利率震荡收低,因股市红翻黑且新10年券登场表现偏强

路透台北2月14日电---台湾债市殖利率周二震荡微幅收低.因台股攻势受挫,且新10年券101/5发行前交易首日的表现强於预期.

此外,有交易商提及,今日标售的60亿台币鸿海(2317.TW)公司债,买盘投标的位置落在1.25-1.32%间,最後得标利率可望在1.30%附近.相较於先前的标售失利,这次鸿海公司债可望在资金行情推动下标出不错的成绩,也有利於次级市场的交易表现.预料明日101/5殖利率区间会在1.25-1.27%.

"原以为101/5会开高一点,...这表示我的看法与市场不同."一证券商交易人士称.

另一证券商交易员则指出,101/5强势是因为同年期券100/9昨天被卖过头,今日一开盘殖利率就从1.2940%跳空向下至1.2801%,自然带动101/5的走势."好像有外商银行在买100/9."

鸿海今日标售60亿台币的五年期无担保公司债,根据竞价通知,本期债可依竞价结果增加或减少发行金额,惟增加金额以不超过发行总额的50%为上限,减少金额亦以不超过发行总额的50%为限.证券商预期鸿海将在投标截止後一至两天内宣布结果.[ID:nCT0504701]

台湾股市周二收跌0.36%,因投资者趁近期涨势获利了结,加权股价指数.TWII收跌28.83点,报7,884.08点.[.TWCN]

今年首支10年券101/5将在3月3日标售,3月7日发行,金额400亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.32 0.9458 0.9458-0.9510 31.5

10 101/5 A01105=TWO -- 1.2625 1.2555-1.2730 242.0

20 101/2 A01102=TWO -0.15 1.7070 1.7070-1.7115 3.0

随着101/5登场,五年券101/1的主流地位马上拱手让人,惟总成交量并未因新券登场而有效放大.交易商普遍认为,随着欧债危机一步步获得解决、央行调降利率的机会渺茫,台债殖利率再明显向下的空间有限,但充沛的市场资金料让殖利率支撑在偏低的位置,对交易盘而言,要大幅获利不易.

"大家的想法应该差不多,(殖利率)向上就酌量承接,向下不会太深."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则称,先前长券端包括20、30年券的标售都好於预期,实质买盘的补券需求,是否会进一步延伸至中短券端,101/5会是值得观察的标的.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7070

10 100/9 A00109=TWO 1.2851

5 101/1 A01101=TWO 0.9458

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)