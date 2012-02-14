〔表格〕台股外资及陆资买超22.69亿台币,结束连续两日卖超

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透台北2月14日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超22.69亿台币,结束连续两日卖超,上交易日修正後为卖超43.76亿.
三大法人今日合计买超4.92亿台币,上交易日修正後为卖超32.90亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/14 +22.69 -16.68 -1.08 +4.92
2/13 -43.76r +18.86 -8.01r -32.90r
2/10 -32.07r -7.40 -11.28r -50.75r
2/9 +45.25 +10.86 -1.75r +54.35r
2/8 +113.90 +21.91 +3.28r +139.09r
2/7 +65.04 +4.12 -6.74r +62.42r
2/6 +34.74 -3.74 +3.87r +34.87r
2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r
2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r
2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r
2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r
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本月累计 +263.18 +86.57 -22.38 +327.37
月份 外资 自营商 投信 合计
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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