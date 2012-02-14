更正:《SAFT专栏》意大利需要奇蹟,而不只是总理蒙堤

(更正:第四段应为,"远高於以往90%的临界点水准",非远高於"几乎可代表历史转捩点的90%水准";"此举可能深深影响了欧洲央行,进而决定给予支持",非"此举极有可能是深受欧洲央行支持举措的影响")

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 戴素萍/石冠兰

路透2月14日电---意大利需要更多的运气、经济成长及凝聚力,远比总理蒙堤的技术长才所能带来的还要多.

蒙堤这位非民选总理及前欧盟执委会委员,比起带有谐星色彩的前总理贝鲁斯柯尼,要更加可靠且更具权威性,促使大家认为意大利最糟情况已经过去,如今意大利得到欧洲央行和金融市场的支持.事实上,短短几个月以来,意大利的局势进展令人印象深刻;蒙堤推行恰当的结构改革,意大利利率也得以大幅下降.

然意大利仍面临巨大风险及不确定性,这些不确定性能通过多条渠道放大风险.意大利只处在衰退的初期阶段,这场衰退可能会持续数年,欧元区其他疲弱成员国所带来的外部冲击很有可能把意大利拖下水,而政治上对改革的共识也不一定保证意大利经济能安度撙节举措的冲击.

毫无疑问,意大利身处深渊.其借款相当於国内生产总值(GDP)的120%,远高於以往90%的临界点水准.蒙堤在12月设法力推200亿欧元的削减支出和加税计划,此举可能深深影响了欧洲央行,进而决定给予支持,透过向银行业提供大量资金,让银行可以买进政府公债.不过,这些撙节举措的施加对象,已被国际货币基金组织(IMF)预估今年经济将萎缩2.2%.

Standard Life全球投资策略师Richard Batty认为,意大利从现在到2015年底,需要名义经济增长率达到5%,10年券收益率达到3.6%,才能使债务稳定.如今意大利支付的利率为5.6%,而Batty预估其经济平均成长率仅有2.5%,远不及理想水准.

"鉴於当前的债务状况及政治上缺乏弹性,意大利恐怕难以避开流动性和债务陷阱,"Batty在写给投资人的研究报告中表示.

意大利产业不具竞争力,欧元强劲令其承受打击,而蒙堤还承诺要改革劳动市场.而这是条漫漫长路,而且需要政治上团结一致,然这在意大利向来不常见,任何处境像意大利未来状况一样艰困的国家也很少如此.

**三大冲击**

如果意大利设法落实了那些所需要的政策,不只是稳定债务所需,还有为了继续获得德国及欧央行支持而所需要做的,意大利一定会感受到财政冲击.这些将是大规模的减支,今年及明年减支规模大约相当於国内生产总值(GDP)的4%或更多.法国兴业银行资深欧洲经济分析师Vladimir Pillonca指出,这项因素,再加上不确定性冲击及信用冲击,对於经济成长的影响将更大.

"这些冲击的同步性及力度将使得意大利在两年的大部分时间内陷入深度漫长的衰退中,"Pillonca在视频中对客户表示.

信用冲击,即意大利公司与居民可借到的资金更少且成本更高,或许无法避免,尽管欧央行竭尽全力缓和意大利银行业融资压力.根据意大利央行及欧洲央行数据,意大利银行已经大幅收紧对企业及购房者的放贷标准.这毫不奇怪,一场持续两年的衰退,以及为了维持意大利出口竞争力而必需的薪资压缩,必定会导致贷款损失,这反过来将挤压银行资本,使得银行更可能会惜贷.

Pillonca指出,意大利前景存在巨大不确定性加大了潜在破坏力.面对未来可能结果的不确定程度大得惊人,意大利民众及企业将会保守以对,尽量延迟投资和消费.这对於个人而言是明智的,但从集体角度看则是可怕的.这与2008年美国困顿时期的情景极为类似.只不过意大利的形势可能比当年美国更具不确定性.当时美国至少十分明确,未来十年内还将使用美元,美国的联邦组成还是没变.

意大利最大的指望是,在慢慢提高国家竞争力的过程中,欧洲央行和德国方面对意大利采取支持政策和有条件容忍.不过,这个期间国内外都很可能出现问题.

意大利好几个月以来都保持着状态,但它需要好几年都这样才行.(完)