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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 15:23 BJT

〔欧股业绩〕蒂森克虏伯意外录得第一季营业亏损,经济放缓冲击需求

路透法兰克福2月14日电---德国钢铁生产企业--蒂森克虏伯(TKAG.DE)公布会计年度第一季意外出现营业亏损,因受经济放缓冲击需求、巴西工厂扩产成本增加、以及减计海运事业等因素影响.

这家德国最大钢铁制造商周二表示,截至12月底的三个月内,未计利息、税项之亏损(EBIT)为3.57亿欧元(4.72亿美元),上年同期为获利2.73亿.

路透调查分析师平均预估EBIT为9,230万欧元.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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