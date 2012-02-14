〔欧股业绩〕蒂森克虏伯意外录得第一季营业亏损,经济放缓冲击需求

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透法兰克福2月14日电---德国钢铁生产企业--蒂森克虏伯(TKAG.DE)公布会计年度第一季意外出现营业亏损,因受经济放缓冲击需求、巴西工厂扩产成本增加、以及减计海运事业等因素影响.
这家德国最大钢铁制造商周二表示,截至12月底的三个月内,未计利息、税项之亏损(EBIT)为3.57亿欧元(4.72亿美元),上年同期为获利2.73亿.
路透调查分析师平均预估EBIT为9,230万欧元.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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