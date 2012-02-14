〔台湾汇市〕台币/美元收跌6分,穆迪对欧降评警告引发获利了结

路透台北2月14日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌6分,因穆迪调降欧洲多国的评级与展望,令市场风险偏好降温,亚洲货币回落整理,台股亦随区域走势下跌.

汇银人士指出,盘初即见外资汇出,银行亦获利了结并调节手边的台币部位,随着寿险大额买汇资金进场,以及美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF)盘中转为小幅溢价,再度加重台币跌幅.不过,出口商在29.55元上方有抛汇需求,稍稍减缓台币跌势.

他们并表示,尽管目前全球游资依旧浮滥,但亚洲股汇涨多後面临修正,且市场对於希腊能否坚持严苛的减赤计画并取得纾困资金抱有疑虑,台币短线仍有可能会有获利抛压,低档先看29.65元,若突破下一支撑位则再看29.80元.

"这几天盘中已经测很多次29.5元,但没有真的动力可以卖(美元)下去...台币短期再整理一阵子,"一位本地银行交易人士表示.

另外,央行终场再度进场助贬,使台币收在29.595元,与元太外汇经纪公司收盘价相差约3.5分.交易商对此表示,近日市场均感受到央行买汇以拉抬美元汇价,但逢高出口商也有出脱美元的需求,预料台币短线先以区间整理视之.

台股加权指数.TWII周二收盘下跌0.36%,至7,884.08点;不过,外资及陆资在台股买超22.69亿台币,结束连续两日卖超,上交易日修正後为卖超43.76亿.[ID:nCT0432532]

新兴汇市中,坡元SGD=及马币(林吉特)MYR=周二下滑,因投资人对新兴亚币获利了结;穆迪警告可能调降法国评级,且希腊仍苦等国际新救援款项,亚币或将续贬.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.595 29.535 29.520-29.595 29.560 9.53 5.86

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.559 29.508 29.520-29.575 29.520 3.33 3.18

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.010 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.190/-0.170

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