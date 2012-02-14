〔表格〕外资在韩国股市买超1,372亿韩元,为连续第七个交易日买超

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透首尔2月14日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,372亿韩元,为连续第七个交易日买超,累计买超1.44兆(万亿)韩元(12.8亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月14日 137.2 -51.5 147.2
2月13日 168.3 -89.8 -178.6
2月10日 88.3 -280.6 319.5
2月 9日 105.3 -98.9 44.5
2月 8日 395.8 15.5 -405.8
2月 7日 364.9 -76.6 -254.4
2月 6日 176.6 -38.8 -146.0
2月 3日 -121.9 -289.4 350.1
2月 2日 1,009.6 -206.3 -766.2
2月 1日 415.6 -277.4 -197.6
1月31日 140.3 -39.9 -32.3
1月30日 -76.3 -199.5 171.5
1月27日 500.3 -190.4 -250.9
1月26日 464.1 -173.8 -270.1
1月25日 939.5 -539.9 -396.4
1月20日 1,441.8 -198.7 -1,151.5
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本月以来 2,741.2 -1,406.8 -1,086.0
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今年以来 9,047.1 -1,046.8 -6,721.0
------------------------------------------------- (完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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