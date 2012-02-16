〔新债招标〕台湾鸿海五年无担债以1.34%定价,略高於市场预期

路透台北2月16日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周四在标售文件中表示,今年第一期五年期无担保公司债以1.34%定价,略高於市场1.28-1.32%的预期.

此为鸿海自去年6月以来,首次成功标售公司债.去年下半年该公司曾两度未能顺利发行,因不满意投标利率.

鸿海前次公司债有得标纪录是在去年5月底,其中五年期以1.51%定价,较前月发行同年期债的1.43%升8个基点,也高於市场预期的1.45-1.50%区间.[ID:nCT0444725]

鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)

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