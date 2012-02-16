〔新债招标〕台湾鸿海五年无担债以1.34%定价,略高於市场预期

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透台北2月16日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周四在标售文件中表示,今年第一期五年期无担保公司债以1.34%定价,略高於市场1.28-1.32%的预期.
此为鸿海自去年6月以来,首次成功标售公司债.去年下半年该公司曾两度未能顺利发行,因不满意投标利率.
鸿海前次公司债有得标纪录是在去年5月底,其中五年期以1.51%定价,较前月发行同年期债的1.43%升8个基点,也高於市场预期的1.45-1.50%区间.[ID:nCT0444725]
鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)
参看鸿海相关新闻,请点选[2317.TW-CMN]
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选