〔日本个股〕尔必达称公司持续经营的能力遭到怀疑

路透东京2月14日电---日本尔必达记忆体(Elpida)6665.T周二表示,由於与民间银行、官股银行及政府的谈判未如预期顺利,公司以存续企业之姿继续经营的能力出现疑问.

尔必达10-12月当季营业亏损438亿日圆(5.65亿美元),亏损超乎预期.目前公司难以在3月底4月初的最後期限前偿还债务.

外界盛传,尔必达正在设法与美国同业美光科技(MU.O)及台湾技术合作夥伴南亚科(2408.TW)达成援助协议,但尔必达社长(土反)本幸雄淡化回应,认为立即进行股权结盟的必要性不高.(完)