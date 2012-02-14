《企业看点》--2月14日财务活动报导摘要(更新版)

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
(新增General Atlantic一则)
路透班加罗尔2月14日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 印度报纸Mint周一报导,美国私募股权公司General Atlantic正在寻求收购线缆公司IndusInd Media and Communications的大批股权.[ID:nL4E8DE0KA]
* 上海证券报周二报导,中国主权财富基金--中投公司(CIC)[CIC.UL]获得中国央行注资500亿美元.[ID:nL4E8DE00D]
* 中国金融时报周二报导,中国光大集团董事长唐双宁称,今年将积极寻找合适窗口推进光大银行(601818.SS)H股上市,同时适应资本监管要求,积极探索多渠道补充资本的途径.[ID:nL4E8DE027]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪/丁琦;审校 张明钧/龚芳
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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