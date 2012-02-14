〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透台北2月14日电---根据台湾柜台买卖中心周二资料,上交易日交割後指标公债持券集中度如下:
发行年期 债券代号 C3 C5 C10
=========================================================
5年 A01101=TWO 45% 53% 64%
前日交割後 (45% 53% 65%)
注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.
2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.
3. C10:该期公债持券前 10 大合计.
4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选