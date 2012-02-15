台湾已公布经济指标--2012/2/15

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)1月 +2.37% +2.01%-r 3/5 --
外汇存底(亿美元) 1月底 3,903.04 3,855.47 3/5 --
商品出口(y/y) 1月 -16.8% +0.6% 3/7 --
商品进口(y/y) 1月 -11.9% -2.7% 3/7 --
领先指标(m/m) 12月 +0.5% +0.5% 2/29 --
M2货币总计数(y/y) 12月 +5.01% +5.07% 2/24 --
重贴现率(%) 12月29日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 12月 -0.72% +2.54% 2/20 --
工业生产(y/y) 12月 -8.15% -4.65%-r 2/23 --
季调失业率 12月 4.22% 4.32% 2/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第三季 +102.1 +83.6 2/20 --
国际收支(亿美元) 第三季 -34.6 +49.0 2/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +1.90%-p +3.42% 2/23 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如;审校 乔艳红
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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