台湾经济指标预测--2月15日至3月7日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透台北2月15日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------2月20日当周----------------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
2/20 1600 外销订单 1月 -- -0.72%(年变动率)
2/22 1600 季调失业率 1月 -- 4.22%
2/23 1600 工业生产 1月 -- -8.15%(年变动率)
2/23 1600 国内生产总值(GDP)统计 第一季 -- 概估值+1.9%(年增率)
2/24 1610 M2货币总计数 1月 -- +5.01%(年变动率)
-------------------------------2月27日当周----------------------------------------
2/29 1600 领先指标 1月 -- +0.5%(月变动率)
-------------------------------3月5日当周-----------------------------------------
3/5 1600 外汇存底 2月底 -- 3,903.04亿美元
3/5 1600 消费者物价指数(CPI) 2月 -- +2.37%(年变动率)
3/7 1600 商品出口 2月 -- -16.8%(年变动率)
3/7 1600 商品进口 2月 -- -11.9%(年变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。