台湾经济指标预测--2月15日至3月7日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头

路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。