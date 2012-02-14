(重温稿)《市场热谈》台湾金控业者正伺机接手外商保险撤出的版图

* 英杰华、保德信、纽约、安联人寿有意退出台湾市场

* 本地金控业者伺机进场强化银行通路的产品

* 有成功先例,但也有磨合

记者 高洁如

路透台北2月14日电---欧美中小型保险公司与台湾金控业者间郎有情妹有意的合并传言时有所闻,随着今年初资本市场渐有起色,结成亲家的机会料增加.

继第一金(2892.TW)旗下人寿公司的外资股东--英商英杰华人寿(Aviva)(AV.L)有意退出台湾市场後,在台湾已深耕21年保德信金融(PRU.N)旗下保德信人寿台湾子公司也传出有意引退.

此外,市场揣测纽约人寿(New York Life)、德国安联集团(ALVG.DE)成员之一安联人寿、ACE保险集团ACE.N旗下的ACE中泰人寿的母公司皆有意结束台湾业务,将资金挹注回集团;而台湾金控公司版图缺少保险这一块市场的,如兆丰金(2886.TW)、元大金(2885.TW)、台新金(2887.TW)、华南金(2880.TW)等将会是伺机接手的潜在买家.

"今年以来资本市场又有起色,这些中小型保险公司本来就传要卖,大家又开始看看能不能卖个好价钱,"中华信评分析师张书评说.

今年以来,欧美股市迭有起色,累计至周二为止,台股加权指数.TWII已扬升11.5%,金融保险类指数涨幅虽不如台股,但也已达10%.

张书评进一步解释,在近年欧美纷纷陷入债务风暴後,欧美大型金融企业急需资本,台湾市场的低利差让寿险业难以大幅获利,此外,先进国家领先於在会计制度上实施更严谨的IFRS 4会计评价制度,这将迫使外商保险企业再为台湾的子公司增提资本.这些原因都让外商保险公司亟思卖股求现.

台湾保险业近年并购案一览请见[ID:CT0432494]

**台湾金控业伺机进场**

尽管保险业面临长期的负利率环境,获利不易,但台湾多家本地金控业者仍然不放弃购并保险业者的机会.分析师认为,他们主要还是架构在如何扩充现有的银行通路的产品线,能够更多元化商品,强化客户服务,把客户以及其资金留在自家金控之下.

一位大型外商证券商金融分析师表示,诸如华南金、兆丰金等等,这些本地的金控公司很多以银行通路为主要获利来源,"cross-selling是他们想要合并保险公司的主因,除了可以把更多的钱留在金控体系之内,他们当然也希望可以多卖一点自己的保险商品,赚的钱也回到金控下."

惠誉信评公司(Fitch Ratings)副总经理李信佳更认为,这些中小型的保险公司,本来擅长的就不是传统的、长年期的寿险保单,而这些金控想要卖的保险商品,也不是传统的人身寿险、长年期且复杂的商品.

"这些新的外商保险公司,擅长的其实短年的、可以和基金搭配销售的商品.银行有稳定的通路基础,卖这些商品量马上上来,既然有手续费可以赚为什麽不呢?"李信佳说.

若再检视本地金控的条件,部分分析师认为,以今日传出的华南金控为例,为了参股陆银,其去年底才办了200亿台币的现金增资,因此短期内为了并购保险公司再筹资的机会不大.

华南金控希望在今年6月底前敲定以100亿台币参股福建海峡银行最高20%的股权.这可能是本地银行直接参股大陆银行的首例.[ID:nCT0493411]

不过,也有分析师认为,这些待价而沽的保险公司多是中小型的规模,以去年被中信金控购并的大都会人寿来看,购并规模其实也只50-60亿台币.当时中信金控并不需要筹资即可完成收购.

"什麽都有可能,就看标的的规模大小还有价格."张书评说.

**成功先例**

李信佳指出,去年中信金(2891.TW)合并美国大都会(MET.N)的案例来说,中信金原本在保险代理市场的业务就排名前茅,结合大都会人寿原本的电话行销商品,在中信金的保险产品销售方面有其战略上的意义.

再早之前,富邦金控(2881.TW)并购了荷兰国际集团(ING)ING.AS在台ING安泰人寿,也是成功的例子,让富邦的市场地位站得更稳,获利结构也更稳固.都是不错的成功先例.

台湾中型金控的中信金去年间并购了以1.8亿美元,买下美国大都会人寿(MET.N)台湾分支机构,并承诺销售人员全数留任,保单权益不受损.去年10月间此案也获得金管会的核准.[ID:nCT0482385]2008年则有富邦金以6亿买元买入下荷兰国际集团(ING)ING.AS在台ING安泰人寿.

但也有外资保险业和本地金控合作不愉快的例子.

第一金控与英商英杰华合作的第一金人寿因连年小幅亏损,双方的合作并不愉快,令英杰华人寿高层在一年多以前就高喊退出.分析师认为,第一金和英杰华双方对於在通路上卖出的商品看法不同,以及不同的企业文化,种下双方合作不愉快的因子.

"如果金控之前没有寿险业务,要去经营寿险,就很累了,(与外资双方)磨合期要拉得更久."兆丰投顾分析师庄弼彦说.(完)