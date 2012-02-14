〔货币市场〕美国标售一个月期国库券,利率创近一年新高

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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路透纽约2月14日电---美国周二标售四周期国库券,利率为近一年来最高,反映市场对该超低风险证券的需求减少,也反映了近期内国库券供应增加的预期.
美国财政部标售400亿美元四周期国库券,利率达0.11%,为2011年3月1日以来最高.
美国一个月期国库券利率US1MT=RR亦在公开市场上扬,周二在0.69%附近交投,为2月初触及六个月高点以来的最高水准.
CRT Capital Group的公债策略主管David Ader表示,在报税季前夕,政府发行短券的需求增加,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)操作则在抛售短债买进长债.
"美联储在抛售,使得市场满手短债,"Ader称.
部分分析师警告称,受美联储操作以及回购利率上扬的影响,短期美国债券利率短线可能维持在相对高档.
此外,若银行业本月向欧洲央行借款的规模不如预期,部分公债投资人可能会感到失望,但货币市场利率可能不会受到影响.
路透调查显示,欧洲央行料在2月29日向银行业挹注5,000亿欧元廉价资金,高於上周调查预估的4,000亿欧元,也高於1月中调查预估的2,630亿欧元.
在12月底的第一次三年期资金挹注中,银行业取得了4,890亿欧元.
"若需求远低於预期,可能会中断近期利差缩窄和(二线国家债市)曲线陡化的走势,"法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq说.他预期需求在3,500-4,500亿欧元间.
他指出,由於在前一次注资後,银行间拆款利率已明显处於下滑趋势,因此货币市场受到的影响可能有限.隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)利差可能短暂扩大.(完)
--编译 王冠中;审校 吴云凌
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