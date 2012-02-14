〔加拿大股市〕收在近一个月低位,因美国数据不佳打压矿业和能源股

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透多伦多2月14日电---加拿大股市周二收在近一个月低位,损坏了今年初的庞大涨势,因欧元区多国再遭将评且美国零售销售数据不佳引发疑虑,打压矿业和能源股下跌.
数据显示美国1月零售销售增幅不及预期,因消费者削减汽车购买,线上购物也减少,使得市场对美国经济的信心下降.
"人们非常关切消费者目前的能力到何种程度."Sprung Investment Management总裁Michael Sprung称."销售数据疲软恰好证实了(消费者)接受能力不大."
疲弱的美国数据对加拿大股市的打击大过对美股的影响.加拿大股市权重的材料类股跌近1%,因担心美国对加拿大天然资源的需求减少.
Barrick Gold (ABX.TO)领跌,下滑0.7%至47.64加元,因穆迪警告可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级後,金价随欧元下滑.
材料类股中化肥生产商Potash(POT.TO)亦跌0.5%,报44.45加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低44.22点或0.36%,报12,354.47点,为1月18日以来最低收位.
油气生产商的跌势由 Canadian Natural Resources (CNQ.TO)领跌,该股重挫近5%至36.36加元.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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